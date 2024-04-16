Подмосковным школьникам рассказали о востребованных профессиях на рынке труда

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, мероприятие прошло на площадках колледжа «Подмосковье».

Ребята посетили лаборатории и мастерские учебного заведения, освоили базовые навыки и попробовали поработать на профессиональном оборудовании.

Также преподаватели и студенты рассказали о профессиях, наиболее востребованных на рынке труда и ответили на вопросы ребят.

В ведомстве отметили, что погружение в профессию еще со школьной скамьи помогает сделать будущий выбор профессии более осознанным и обдуманным.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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