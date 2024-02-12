Подмосковным предпринимателям разъяснили особенности применения национального режима в закупках

Почти 2 тысячи кровель включили в региональную программу капремонта в Подмосковье на 2024 год. Она реализуется фондом капитального ремонта Московской области, подведомственным Министерству жилищно-коммунального хозяйства.

Все кровельные работы выполняются с соблюдением необходимых мер безопасности. Области, где проходит ремонт, огораживают сигнальной лентой. При работе на высоте специалисты используют каски и страховочные тросы. Перед началом каждого дня производится инструктаж по технике безопасности, а также ведется журнал работ.

В случае необходимости жители домов могут обращаться напрямую к руководителям центра управления проектами фонда, который несет ответственность за конкретную территорию и направление работ.

После окончания капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, проведенного в рамках программы, на выполненные работы распространяется гарантийный срок в течение пяти лет. За их качество в этот период отвечают подрядные организации перед фондом и собственниками.

В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, необходимо зафиксировать недостатки и обратиться к подрядной организации или к представителям фонда для их устранения.

Гарантийный период не освобождает эксплуатирующую организацию от ответственности за должное обслуживание элементов здания, соблюдение технологий, правил и сроков выполнения регламентных работ, а также оперативное принятие мер для предотвращения возможных повреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе. На выполнение этой задачи будут выделены внушительные инвестиции.

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