Подмосковным предпринимателям рассказали о требованиях пожарной безопасности к глэмпингам
Вопросы обеспечения пожарной безопасности и требования к модульным некапитальным объектам (глэмпингам) обсудили в Московской области. Также был рассмотрен порядок уведомления МЧС России о начале их деятельности.
Основное внимание было уделено созданию благоприятных условий для инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также защите прав и законных интересов предпринимателей. Кроме того, участники встречи обсудили, как можно создать благоприятные условия для ведения инвестиционной и предпринимательской на территории Подмосковья.
Встречу организовали заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Медведев совместно с заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолием Мальцаном.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Он подчеркнул, что правительство региона продолжит сопровождать все процессы, сопутствующие поддержке бизнеса.
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