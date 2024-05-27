Подмосковным предпринимателям напомнили об онлайн-размещении фудт-раков

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для размещения торгового объекта нужно выбрать округ и указать точку на интерактивной карте. Сервис автоматически заполнит координаты, кадастровый номер участка и вид разрешенного исползования. При оформлении нужно прикрепить четыре фотографии места размещения.

«Если будет выбран участок, который находится в частной собственности, сервис попросит выбрать другое место. Получить услугу могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели», - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем предпринимательства. Он напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.

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