Подмосковным предпринимателям напомнили о штрафах за интернет-рекламу без маркировки

Читайте нас в:

За невыполнение требований предусмотрен штраф. Так, за распространение рекламы без идентификатора физлица заплатят от 30 до 100 тысяч рублей, должностные лица - от 100 до 200 тысяч рублей, а юридические лица - до 500 тысяч рублей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев предлагает ознакомиться с записью конференции, в которой представители Роскомнадзора, Московского областного УФАС России дали ответы на самые распространенные вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.

Подмосковным предпринимателям напоминают о поправках к Федеральному закону «О рекламе», которые требуют наличие маркировки у интернет-рекламы. Новшества коснулись всех участников рынка - рекламодателей, фрилансеров, агентств и других распространителей.