Подмосковным пенсионерам напомнили о компенсации за вывоз ТКО
Около 422 тысяч пенсионеров получают компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами в Подмосковье. Министр социального развития Людмила Болатаева напомнила, что выплата назначается автоматически, заявлять о ее назначении не нужно.
Размер компенсации составляет от 30% до 100% и зависит от возраста. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, возвращают 30%, жителям от 70 лет и старше - 50%, от 80 лет - 100%.
В Министерстве социального развития подчеркнули, что это компенсационная выплата, поэтому необходимо полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с лета доплаты и пособия получили около 45 тысяч льготников Подмосковья.
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