Подмосковным пенсионерам напомнили о компенсации за вывоз ТКО

Размер компенсации составляет от 30% до 100% и зависит от возраста. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, возвращают 30%, жителям от 70 лет и старше - 50%, от 80 лет - 100%.

В Министерстве социального развития подчеркнули, что это компенсационная выплата, поэтому необходимо полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с лета доплаты и пособия получили около 45 тысяч льготников Подмосковья.

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