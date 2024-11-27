Подмосковным НКО выделят более 81 млн рублей на социально значимые проекты

По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, этот конкурс проводится совместно с Фондом президентских грантов уже в четвертый раз. В этом году на конкурс подали на пять заявок больше чем в прошлом. Всего - 125.

«Мы видим, что растет количество неравнодушных людей и некоммерческих неправительственных организаций, помогающих тем, кто в этом нуждается, развивающих наш регион», - отметила Швелидзе.

Она добавила, что Подмосковье есть НКО, которые получают поддержку уже не первый год. Она привела в пример РСО Московской области, снова ставшей победителем конкурса. В этот раз организация получила субсидию на проект «Берешь и делаешь» - комплекс образовательных и досуговых мероприятий для молодых активистов, чтобы повысить их профессиональные и коммуникативные навыки при дальнейшем трудоустройстве.

В числе победителей грантового конкурса проект ассоциации «Национальная ассоциация развития инноваций, предпринимательства и самозанятости», проект начальника штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгения Лукошникова «Юнармейская искорка» и другие.