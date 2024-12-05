Подмосковным медикам напомнили об онлайн-услуге для аттестации

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» - «Документы для отдельных случаев». Воспользоваться ей могут специалисты с профильным образованием, работающие в системе здравоохранения. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму, приложить необходимые документы, а затем - очно пройти тестирование.

По словам главы министерства Надежды Куртяник, с начала года услугой воспользовались свыше двух тысяч раз.

«Медработники нашего региона могут в электронном виде подать заявление на присвоение квалификационной категории и получить результат. Это удобно и просто, поскольку весь процесс можно отслеживать онлайн в личном кабинете», - отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.