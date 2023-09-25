Подмосковным IT-компаниям напомнили условия подачи заявки на получение грантов

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В Мингосуправления Подмосковья сообщили, что компания «Юзтех РТК» выполняет полный спектр работ в области программного обеспечения, независимого тестирования, автоматизации и интеграции ведомственных бизнес-процессов.

«Импортозамещение требует от российских IT-специалистов разработки некоторых продуктов практически с нуля. Поэтому важно помогать компаниям, которые внедряют отечественные технологичные решения и принимают на работу высококвалифицированных сотрудников», - отметил заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Подать заявку на грант может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье и ведет деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1. В штате должно быть не менее пяти новых высококвалифицированных сотрудников.

Подробнее о получении грантов можно узнать на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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