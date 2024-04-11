Подмосковным фермерам разъяснили вопросы оборота продукции животного происхождения

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов подчеркнул, что перед тем как продукция поступит на рынок, все животноводческие материалы должны пройти ветеринарную проверку.

«Этот этап играет ключевую роль в обеспечении безопасности и качества пищевых продуктов для потребителей», - указал Владислав Мурашов.

Для организации реализации продукции, произведенной на фермерских и личных подсобных хозяйствах, необходимо пройти регистрацию в государственной ветеринарной службе по месту осуществления деятельности. Для внесения хозяйства в реестр необходимо представить заявление на станцию по борьбе с болезнями животных или ветеринарную станцию по месту расположения хозяйства.

Затем проводится комиссионный осмотр хозяйства и заключается договор на ветеринарное обслуживание. После этого нужно пройти регистрацию в ФГИС «Меркурий». Электронные ветеринарные сопроводительные документы отражают весь путь продукции от хозяйства до прилавка.

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