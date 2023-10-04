Подмосковным фермерам рассказали о возможности арендовать землю без торгов
С 1 марта в Московской области действует закон, согласно которому фермеры имеют право получать в аренду сельхозземли без торгов. При этом, существует ряд ограничений. Так, нельзя изменять целевое назначение участка или передавать его третьим лицам.
В министерстве имущественных отношений Московской области уточнили, что закон существенно упрощает процедуру получения государственных и муниципальных сельхозземель в аренду. Участок предоставляется в пользование на пять лет.
Арендатор может получить землю вне зависимости от уже имеющихся в наличии наделов. Получить участок без торгов можно портале госуслуг. Услугу предоставят в течение 15 рабочих дней.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями , помогать им и искать совместные решения.
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