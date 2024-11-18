Подмосковным фермерам напомнили о приеме заявок на субсидии

Среди победителей отбора распределят 328,2 миллиона рублей. Средства можно будет направить на возмещение части затрат на покупку сельскохозяйственной техники. Конкурс продлится до 25 ноября, а победителей объявят 3 декабря.

Кроме того, в ноябре в Подмосковье прошел отбор проектов по культуртехнической мелиорации для возмещения половины затрат, а также на субсидирование молочных ферм. Прием заявок уже завершили.

В Минсельхозпроде региона добавили, что в этом году на поддержку аграриев направили свыше пяти миллиардов рублей и предусмотрели 30 видом субсидий. Ежегодно поддержку получают около 300 хозяйств.

Узнать подробнее о старте приема заявок можно по ссылке.