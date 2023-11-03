Подмосковным экспортерам напомнили о работе цифровой платформы для участия в международных выставках

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Павильоны помогают продвигать продукцию российских экспортеров, а также создают необходимые условия для общения с потенциальными иностранными партнерами.

Чтобы подать заявку через «Мой экспорт», необходимо зарегистрироваться на портале. Экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК в таких станах, как: Китай, ОАЭ, Вьетнам, Египет, Турция и Саудовская Аравия.

При размещении продукции в павильонах российские компании обеспечивают бесплатной инфраструктурой, а также предлагают услуги по продвижению продукции и рекламе на международных площадках.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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