19 ноября 2023, 04:00

Подмосковным бизнесменам расскажут про интернет-торговлю, экспорт и господдержку в ноябре

Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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В Подмосковье для предпринимателей организуют серию тренингов и лекций про интернет-торговлю, экспорт и господдержку. Мероприятия проведут в рамках в рамках межотраслевого межмуниципального форума «Путеводитель по бизнесу Московской области», сообщили в министерстве инвестиций региона.

Так, 21 ноября в Мытищах предприниматели обсудят инструменты интернет-торговли, выход на маркетплейсы и продвижение в Сети.

«В секции примут участие представители компаний-производителей, предприниматели, осуществляющие торговлю на электронных торговых площадках, агентства по работе с маркетплейсами, а также представители госструктур м торгово-промышленной палаты», - уточнили в министерстве.

Лекцию можно будет послушать онлайн по ссылке.

Далее 23 ноября в Видном обсудят вопросы государственной поддержки экспортеров, логистики, хранения и оформления документов.

Также мероприятие для предпринимателей организуют в Истре 28 ноября, 30 ноября - в Дубне, а в декабре - в Коломне, Долгопрудном, Павловском Посаде и Жуковском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в «цифру» еще 30 госуслуг.

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Бизнес
19 ноября 2023, 02:00
Депутат Мособлдумы Коркин поздравил активистов общества слепых с 95-летием движения
Алёна Жамкова
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Депутат Мособлдумы Максим Коркин и первый замглавы Орехово-Зуева Ирина Кузнецова поздравили активистов всероссийского общества слепых с 95-летием движения. Мероприятие провели в ДК имени Пушкина.

«Хочется сказать, что именно в суровые, непростые времена нам всем как никогда нужно помнить, что уважение, доброта и простое человеческое тепло способны сделать наш мир чуточку лучше, и тогда все невзгоды отступают там, где ему противостоят вместе и сообща», - заявил парламентарий.

Помимо поздравлений участники мероприятия вручили волонтерам награды и памятные подарки.

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Мособлдума Орехово-Зуево
18 ноября 2023, 22:35
Школа № 3 в Наро-Фоминске отпраздновала 85-летие
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Средняя школа № 3 в Наро-Фоминске отпраздновала 85-летие со дня основания. По этому поводу подготовили большой концерт.

«Юбилей действительно очень большой - 85 лет, но школа ведь всегда молодая, ей всегда 11. Это 11 ступеней от первого звонка и до выпускного, поэтому хочется пожелать своим коллегам, своей команде успехов, ученикам - процветания, а нашим ветеранам - здоровья. И пусть все будут счастливы и встречают еще не последний юбилей с нами», - сообщила директор СОШ № 3 имени Героя Советского Союза Погодина Эвелина Горбунова.

Учителям вручили цветы и почетные награды. Отпраздновать юбилей вместе с педагогами приехали администрации округа и области, а также коллеги и творческие коллективы.

«Хочется пожелать учителям успехов, профессиональных побед, ученикам прочных знаний, и быть всегда открытыми к этим знаниям, ветеранам выпускникам и родителям, быть активными в делах школы, потому что ваша активность и ваша вовлеченность конечно помогает развиваться школе и становиться только лучше», - заявила замглавы округа Светлана Малыхина.

Концертную программу от творческих коллективов дополнили выступления учеников и учителей. Поэтический театр «Элегия» порадовал зрителей своими миниатюрами. Бурные аплодисменты прозвучали и в адрес учителей.

Никого не оставили равнодушными эмоциональные и яркие номера от концертного ансамбля «Песен-Град», ансамбля танца «Калинка», вокальной эстрадной студии «Женский каприз» и детского ансамбля танца «Варенье».

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Наро-Фоминск
18 ноября 2023, 22:29
Выездную администрацию провели в поликлинике № 2 в Реутове
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В городской поликлинике № 2 в Реутове глава города Станислав Каторов вместе с главным врачом Реутовской городской больницы Александром Алексеевым провели встречу с жителями. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«На этот раз в ходе „выездной администрации“ поговорили с жителями о качестве предоставления медицинского обслуживания. Только за последний год в Реутове открыли пристройку к поликлинике № 1, завершили капитальный ремонт рентген-кабинета и в детской поликлинике на Юбилейном проспекте, открыли филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ им. Владимирского, снизили количество жалоб по вопросам здравоохранения на 40%, продолжаем внедрять работу искусственного интеллекта, отремонтировали и открыли Реабилитационный центр, обновили фасад терапевтического корпуса больницы, приступили к ремонту хирургического корпуса и многое другое», - рассказал глава Реутова Станислав Каторов.

В пресс-службе добавили, что в ходе «выездной администрации» жители задавали вопросы об упрощении системы заполнения больничных карточек, о записи на прием к врачу, о поставке дополнительного тяжелого оборудования и многом другом.

«Все вопросы, озвученные на встрече, взяты на мой личный контроль и будут решены совместно со специалистами Реутовской городской больницы в ближайшее время», - подытожил глава Реутова Станислав Каторов.

В пресс-службе добавили, что общение с жителями в формате «выездной администрации», где каждый желающий может задать интересующий вопрос, внедрен в Московской области по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Выездные администрации» подразумевают присутствие на встрече не только главы города и его профильный заместителем, но и руководителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб.

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Больницы Реутов
18 ноября 2023, 22:23
Первая тренировка «долголетов» прошла на обновленном стадионе «Спартак» в Серпухове
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Скандинавская ходьба в Серпухове популярна. Благодаря проекту «Активное долголетие» почитателей этого полезного занятия становится все больше. На стадионе «Спартак» после реконструкции прошла первая тренировка участников проекта.

Валентина Малахова занимается скандинавской ходьбой третий год.

«Движение - это основа жизни, и здесь мы еще и общаемся под руководством нашего тренера. Перед началом всех занятий у нас проходит разминка», - рассказала член клуба «Активное долголетие» Валентина Малахова.

На занятия приходят мужчины и женщины разного возраста - от 60 до 85 и даже старше.

«Пока ноги ходят», - пошутила инструктор по ходьбе Татьяна Гордеева.

После разминки активисты выходят на лесные тропы, где проходят по два-четыре километра. В конце тренировки - заминка.

«Группа эта существует давно, еще когда не было проекта „Активное долголетие“, а была программа „Университет третьего возраста“. Уже тогда существовала группа скандинавской ходьбы, но благодаря проекту губернаторскому „Активное долголетие“ Подмосковья в группу все больше и больше стало приходить желающих заниматься скандинавской ходьбой», - сообщила Гордеева.

Тот, кто раньше ходьбой не занимался, но хотел бы примкнуть к физкультурной группе «Активное долголетие», может написать заявление в Комплексном центре социального обслуживания «Серпуховский». Прокат палок - бесплатный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Серпухов Активное долголетие

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