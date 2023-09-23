Подмосковных волонтеров пригласили на всемирный фестиваль молодежи в Сочи
С 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» в Сочи пройдет всемирный фестиваль молодежи. Для помощи в организации пригласили волонтеров Подмосковья и всей России. Организаторы отберут около пяти тысяч активистов, сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.
«Заявки принимаются до 1 декабря - и от Московской области их уже более 600. Волонтеры Подмосковья имеют большой опыт работы на крупных мероприятиях, я думаю, что и здесь они достойно себя проявят», - рассказала министр Екатерина Швелидзе.
Подать заявку можно по ссылке. Желающие должны быть общительными, стрессоустойчивыми, уметь работать в команде, знать иностранные языки и иметь опыт волонтерства и совершеннолетними.
«Однажды я уже принимала участие в фестивале в составе делегации Московской области. Это для меня стало невероятным и в каком-то смысле поворотным событием», - рассказала руководитель молодежного центра в Шатуре Наталья Клюкина.
В фестивале поучаствуют лидеры в возрасте от 18 до 35 лет в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры и других. На мероприятии и иностранные участники. Также в этом году поучаствовать в фестивале смогут подростки от 14 до 17 лет.
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