Подмосковных волонтеров пригласили на всемирный фестиваль молодежи в Сочи

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«Заявки принимаются до 1 декабря - и от Московской области их уже более 600. Волонтеры Подмосковья имеют большой опыт работы на крупных мероприятиях, я думаю, что и здесь они достойно себя проявят», - рассказала министр Екатерина Швелидзе.

Подать заявку можно по ссылке. Желающие должны быть общительными, стрессоустойчивыми, уметь работать в команде, знать иностранные языки и иметь опыт волонтерства и совершеннолетними.

«Однажды я уже принимала участие в фестивале в составе делегации Московской области. Это для меня стало невероятным и в каком-то смысле поворотным событием», - рассказала руководитель молодежного центра в Шатуре Наталья Клюкина.

В фестивале поучаствуют лидеры в возрасте от 18 до 35 лет в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры и других. На мероприятии и иностранные участники. Также в этом году поучаствовать в фестивале смогут подростки от 14 до 17 лет.

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