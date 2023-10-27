Подмосковных волонтеров наградили в преддверии Дня добровольца

«Наш молодежный центр специализируется на поддержке добровольчества. Мы выбрали направление научного волонтерства, стараемся вовлекать ребят, делать совместные мероприятия с нашими молодыми учеными и специалистами градообразующих предприятий», - заявила координатор волонтерского движения Мария Масик.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе вручила ребятам нагрудные знаки в виде сердца и поблагодарила их за помощь региону.

«Я очень рада видеть сегодня столько знакомых лиц. За эти годы мы стали родными, настоящими друзьями и одной большой командой. Вам можно позвонить в любой момент, и вы всегда возьмете трубку, куда-то поедете, будете кого-то забирать, что-то отвозить, привозить, спасать и помогать», - отметила она.

Например, действующее с 2020 ода движение «Волонтеры Подмосковья» совершило более 5,5 тысячи добрых дел и провело почти девять тысяч мероприятий.

Отмечается, что большой вклад добровольцы внесли в акцию по сбору гуманитарной помощи «Доброе дело». Она стартовала в апреле 2022 года по инициативе подмосковных школьников. Тогда идею ребят поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«У нас в зале, наверное, около 100 человек. На самом деле, мы знаем, что вас намного больше, за каждым стоят команды, сотни людей. Волонтерская организация в Подмосковье - одна из самых сильных в стране, это совершенно точно», - подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

По его словам, добровольцы внесли большой вклад во время пандемии и продолжают активно помогать нуждающимся и сейчас. Всего в Подмосковье работают более 400 волонтерских организаций. В Подмосковье для добровольцев есть удобная цифровая платформа volontermo.ru. Сейчас там зарегистрировано более 40 тысяч добровольцев.