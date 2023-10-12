Подмосковных ученых пригласили на национальную премию «Лидеры искусственного интеллекта»

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Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, регион активно внедряет технологии искусственного интеллекта в повседневную жизнь, а сфера его применения ежегодно расширяется.

«Только в этом году в Подмосковье запустили восемь новых проектов. Теперь нейросеть, например, выявляет незаконную уличную торговлю, контролирует питание в школах и помогает врачам заполнять медицинские карты пациентов. Всего в регионе успешно работает 17 „умных“ проектов. Еще10 находятся на стадии разработки», - сказала она.

Участники конкурса поделятся своим опытом внедрения нейросетей и новаторских исследованиях. Лауреаты смогут войти в число признанных лидеров рынка искусственного интеллекта. Подать заявку на участие можно до 20 октября по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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