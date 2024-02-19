Подмосковных студентов научили проходить собеседование на карьерном форуме на ВДНХ

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Студенты Сергиево-Посадского и Подольского колледжей приняли участие в форуме. Ребята узнали о трендах и перспективах в различных сферах деятельности, а также о необходимых компетенциях.

Также для участников встречи провели мастер-классы и квесты - ребята научились писать резюме и проходить собеседования.

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