Подмосковных школьников пригласили на всероссийскую олимпиаду по кибербезопасности

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, задания подготовили для учеников с первого по девятый классы. Их темы связаны с разумным поведением в интернете, правилам использования гаджетов и навыкам работы с информацией.

Участие в олимпиаде бесплатное. Для этого нужно пройти регистрацию и авторизоваться на сайте. По результатам все школьники получат сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».