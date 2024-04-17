Подмосковных школьников пригласили на всероссийскую акцию по популяризации искусства

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, акция пройдет в рамках образовательного проекта «Культура для школьников» с 22 апреля по 5 мая. Участники будут соревноваться в трех наминациях: рисование, сочинение историй и задания на смекалку.

Так, школьникам предложат придумать сюжет про приключения Костика и Пушкина в музее и нарисовать в нему пять иллюстраций. В номинации «Головоломка» участники придумаю ребус или шараду, связанную с учреждением, а в номинации «Искусствовед-писатель» они напишут эссе по выбранному произведению.

По итогам акции определят 30 победителей. Их работы опубликуют на портале. Трое получат дополнительный приз - публикацию в журнале «Юный Искусствовед».

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