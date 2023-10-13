Подмосковных школьников пригласили на всероссийский конкурс посвященных учителям стихов и песен

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Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, к конкурсу необходимо подготовить совместно с учителем творческую работу в одном из двух направлений: поэзия или музыка. Запись нужно опубликовать в соцсети «Вконтакте», а также указать регион, номинацию, имя и хештег #учителькдш.

По итогам акции жюри выберет 60 самых интересных работ - по 30 в каждой номинации. Победители получат сертификаты и подарки, а лучшие работы войдут в общий видеоролик, который опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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