Подмосковных школьников пригласили на соревнования по киберспорту

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С начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» подключили к электросетям 63 социально значимых объекта в Подмосковье, включая школы, детсады, поликлиники и больницы. Общая мощность составила более 13 МВт, что обеспечило энергоснабжением здания в Домодедове, Сергиевом Посаде, Одинцове, Подольске, Ступине, Звенигороде и других округах.

Специалисты провели работы по подключению новых объектов и увеличению мощностей для реконструируемых учреждений. В рамках технологического присоединения энергетики установили мощные трансформаторы и проложили новые линии электропередачи.

Так, для образовательного комплекса «Полет» в Красногорске ввели подстанцию с трансформаторами по 1250 кВА, а для новой школы в Пушкино - блочную трансформаторную подстанцию мощностью 418 кВт.

Компания «Мособлэнерго» выполняет подключения приоритетно, часто досрочно, обеспечивая энергоснабжение для социальных объектов. Заявки можно подать через Портал потребителя компании.