Подмосковных школьников пригласили на проект по цифровой грамотности

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, проект реализуют при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Он включает в себя ролики и методические материалы, которые учат детей цифровой грамотности и кибербезопасности на наглядных и понятных примерах.

Главным героем нового видео ролика станет толстолобик Миша. Он расскажет о защите доступов и данных с помощью электронной подписи.

Проект позволит школьникам узнать о том, как безопасности вести себя в интернете и научит цифровой грамотности.

Видеоролики от ведущих цифровых компаний-партнеров доступны по ссылке.