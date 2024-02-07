07 февраля 2024, 23:53

Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду по информатике

Министерство образования Московской области
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Образовательная платформа «Яндекс Учебник» приглашает подмосковных школьников поучаствовать в олимпиаде по информатике. Мероприятие для учеников 5-11-х классов пройдет в онлайн-формате с 6 февраля по 10 апреля.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в первом туре, который продлится четыре недели, ребятам предстоит решить задачи на логику, выполнить задания на программирование робота-доставщика на Blockly, а также написать код на языке Python. Принять участие в олимпиаде смогут все школьники, независимо от уровня своей подготовки, так как для участников предусмотрены обучающие видео-уроки.

Ребята, прошедшие во второй тур, будут работать с экспертами компании над созданием собственной интерактивной информационной модели.

Победителей второго тура олимпиады ждет торжественная церемония награждения и ценные призы от «Яндекс Учебника».

Все участники получат сертификаты олимпиады, а победителей наградят дипломами, а те, кто прошел во второй тур олимпиады, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Напомним, что олимпиада включена в перечень Министерства просвещения Российской Федерации на 2023–2024 учебный год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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Яндекс Школьники Минобразования Подмосковья
07 февраля 2024, 23:37
Циклон «Ольга» принес в Подмосковье 12 сантиметров снега
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Коммунальные и дорожные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме, в регионе циклон «Ольга» уже намел около 12 сантиметров снега. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, циклон «Ольга» пробудет в регионе до 01:00. Глава Подмосковья отметил, что для расчистки дворов привлекли более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники. Дополнительно задействованы ресурсы «Мосэнерго» и «Мособлгаза» - это еще 728 человек и 39 единиц техники.

«Муниципальные и региональные дороги расчищают более 2,3 тысячи рабочих и около 1,5 тысячи единиц техники. К этой минуте очищено 18 тысяч километров дорог», - добавил губернатор.

Воробьев призвал пешеходов и водителей быть особенно внимательными. Автомобилистам глава региона посоветовал в четверг пересесть на общественный транспорт.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал, по какому принципу циклонам присваиваются имена и насколько опасна бушующая в Центральном регионе «Ольга».

Андрей Воробьев Дороги Погода Водители Снегопад
07 февраля 2024, 23:20
Конкурс на техобслуживание медицинской техники Одинцовской больницы объявили в Подмосковье
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на оказание услуг по обслуживанию медицинской техники Одинцовской областной больницы в 2024 году объявили в Подмосковье. Извещения опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Выигравшему конкурс исполнителю нужно будет выполнять периодические техосмотры и профилактическое техническое обслуживание, плановые ремонты рентгеновских аппаратов, операционных микроскопов и светильников, стоматологических установок.

Заявки принимаются до 14 февраля, а начальная цена контракта составляет 19 миллионов рублей. Дата окончания работ– 31 мая 2025 года Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Врачи Медицина
07 февраля 2024, 23:05
ИИ поможет обнаруживать очаги возгораний в лесах Подмосковья
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Действующая в Подмосковье система мониторинга лесных пожаров включает четыре уровня, которые ежегодно проходят модернизацию. О внедрении в эту систему искусственного интеллекта в интервью «360» рассказал первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Эксперт отметил, что раньше диспетчер «на глаз» определял характер задымления, теперь искусственный интеллект сделает этот процесс быстрее и легче.

«С помощью данных, которые мы получаем от камер с ИИ, мы можем построить оптимальный путь, „короткое плечо“ доставки к точке», - добавил Агулов.

Кроме этого, искусственный интеллект позволяет видеть расположение всех сил и средств пожаротушения, а также определяет, задействованы они или свободны.

Он отметил, что львиная доля лесных пожаров возникает по вине человека - неосторожное обращение с огнем, пал травы, брошенные окурки.

В Московской области существует и постоянно развивается четырехуровневая система мониторинга - наземное патрулирование, авиаразведка, видео- и космомониторинг.

Агулов рассказал, что в 2024 году видеомониторинг в Подмосковье будут вести 127 видеокомплексов, установленных на вышках сотовых операторов. Они покрывают 100% леса, подчеркнул специалист. В их работу внедрили ИИ, который будет распознавать характер очагов возгорания.

«К примеру, может идти пар из котельной, и камера должна идентифицировать, что это не дым из леса. <…> Это упрощает жизнь инспектору и диспетчеру», - пояснил Агулов.

Пожары Искусственный интеллект Лесные пожары Видео
07 февраля 2024, 22:59
Профсоюз медиков обсудил работу по снижению трудовых конфликтов в Подмосковье
Пресс-служба МООП РЗ РФ
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Работу по снижению социально-трудовых конфликтов обсудили на региональном совещании Профсоюза работников здравоохранения. В обсуждении приняли участие более 30 председателей городских и районных медицинских учреждений, входящих в организацию.

По словам председателя Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Нины Суслоновой, работа на местах остается сегодня главным приоритетом организации.

«Особенно важно тесно взаимодействовать с главными врачами медучреждений и главами городских округов, строить доверительные партнерские отношения и совместно работать в точках социальной напряженности», - заявила Суслонова.

Также она поблагодарила всех участников совещания за работу и попросила всех быть внимательнее к работникам своих медицинских учреждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи

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