13 февраля 2024, 11:40

Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду по экологии

Минэкологии МО.
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Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду по экологии. Она пройдет на образовательной платформе «Учи.ру».

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, олимпиада продлится до 4 марта. Все участники получат сертификат, грамоту или диплом, а учителя - благодарственные письма.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, школьникам предложат найти решение конкретной экологической проблемы.

«Ребятам предлагается конкретная жизненная ситуация, которая требует экологически обоснованного решения. Причем на выполнение задания дается только одна попытка, что делает происходящее еще более интересным и вызывает у ребенка здоровый азарт. Зарегистрироваться на платформе могут не только дети, но и педагоги, а также родители», - сказал он.

Узнать подробнее об олимпиаде можно по ссылке.

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Дети Школьники Экология
13 февраля 2024, 12:04
Готовность главного канализационного коллектора в Солнечногорске достигла 63%
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Продолжается капитальный ремонт главного коллектора в Солнечногорске, расположенного вдоль Екатерининского канала. В настоящее время общая готовность объекта превышает 63%.

Специалисты подрядной организации работают на участках Тимоновского шоссе и Механического завода, а на улице Набережная завершают монтаж колодцев и камер. Также выполняют микротоннелирование футляра для четвертого участка коллектор. Работы приходится вести на глубине до восьми метров.

«В рамках госпрограммы будет отремонтирован участок протяженностью 1216,9 метров с заменой рабочего трубопровода и строительством 22 новых канализационных колодцев. После ремонта более 60 тысяч жителей будут получать качественные коммунальные услуги, а на улицах Набережной, Красной и Рабочей будет решена проблема подтопления подвалов в период весенних паводков и сильных дождей», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Капитальный ремонт коллектора проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что старые коммунальные сети и очистные сооружения в Восходе модернизируют к 2025 году.

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ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы
13 февраля 2024, 11:55
Центральная поликлиника в Солнечногорске открылась после капитального ремонта
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Центральная поликлиника Солнечногорска открылась после масштабного обновления по подмосковному стандарту «Поликлиника. Перезагрузка». Учреждение рассчитано на 1200 посещений в смену и обслуживает более 50 тысяч жителей.

Центральная поликлиника Солнечногорска открылась после масштабного обновления по подмосковному стандарту «Поликлиника. Перезагрузка».

Учреждение рассчитано на 1200 посещений в смену и обслуживает более 50 тысяч жителей.

Поликлинику построили в 1982 году и с тех пор ее ни разу капитально не ремонтировали. В этом году специалисты полностью обновили фасад и кровлю здания, инженерные коммуникации, кабинеты, холлы, установили новые лифтовые кабины и современную навигацию. Для удобства пациентов все тяжелое медоборудование перевели на первый этаж. Кроме того, в этом году планируется приобретение нового МРТ-аппарата.

Качество ремонта в медучреждении оценил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. Руководитель муниципалитета пообщался с медиками и пациентами.

«Благодарю наших медицинских специалистов за высокий профессионализм, внимательное и чуткое отношение к пациентам. Отмечу, что современная медицина - это не только обновленные здания и новейшее оборудование, но и в первую очередь профессионалы. Наша задача - продолжать оказывать всестороннюю помощь, чтобы врачи остались работать и жить в нашем округе», - отметил Михальков.

Прием в поликлинике ведут терапевты и узкопрофильные специалисты - кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, травматолог, ЛОР, дерматовенерологи и хирурги. Также там работают кабинеты вакцинации и «Справка в 1 шаг», проводятся профилактические осмотры, функционирует дневной стационар и Центр амбулаторной онкологической помощи. Записаться на прием можно по телефону 122, региональный портал госуслуг «Здоровье» или чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой ипотеке для соцподдержки медработников.

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Здравоохранение Солнечногорск Поликлиники Медицина
13 февраля 2024, 11:55
Новое оборудование установили в котельной микрорайона Выстрел в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Специалисты «ИК ЖКХ» установили новый теплообменник на котельной в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. Это повысит качество отопления жилых домов в этой части города.

Котельную в микрорайоне Выстрел построили в 1960 году, на сегодняшний день износ оборудования превышает 95%. Многие годы жители жаловались на плохое отопление в квартирах.

В феврале 2024 года объект передали из собственности Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны в ведение муниципалитета, чтобы модернизировать. С тех пор специалисты «ИКЖКХ» устранили утечку на одном из котлов и заменили запорную арматуру, установили байпас на обратную линию трубопровода. Также заменили теплообменник на новый. Это позволило разжечь третий котел на отопление, температура выхода теплоносителя с котельной возросла.

«В этом году по поручению губернатора будет выполнен большой объем работ по капитальному ремонту сетей и перевооружению котельной. Оба объекта уже включены в госпрограмму, дорожные карты мы обсудили с жителями, стоит задача до нового отопительного сезона завершить все работы», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На котельной запланирован монтаж новых котлов, горелок, газорегуляторного оборудования, насосов, системы химводоочистки, электросетевого оборудования, систем автоматизации и диспетчеризации, а также ремонт здания котельной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что старые коммунальные сети и очистные сооружения в Восходе модернизируют в 2024 и 2025 годах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Солнечногорск Отопление
13 февраля 2024, 11:55
Около 350 жителей Солнечногорска приняли участие в гонке «Лыжня России»
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Всероссийская гонка «Лыжня России» прошла на базе Олимпийского центра «Планерная» в Химках. На старт подмосковного этапа вышли порядка 10 тысяч спортсменов, среди них — 350 жителей Солнечногорска.

Участников соревнований поприветствовали секретарь совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов, заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, олимпийские чемпионки Ирина Роднина и Светлана Нагейкина. Спортсмены разного возраста и уровня подготовки пробежали дистанцию в 10 километров.

«Ежегодно солнечногорцы принимают самое активное участие в главном лыжном масс-старте страны. Высокий интерес проявляют как любители этого вида спорта, так и профессионалы, достойно представляющие городской округ на крупных соревнованиях. Особо хочется выделить наших „долголетов“, которые в своем почетном возрасте уверенно преодолевают дистанции, заряжая своей энергией и оптимизмом», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

В 2024 году «Лыжня России» была посвящена 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Она проходила в 72 регионах страны, количество ее участников составило порядка 1,5 миллиона человек. Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Место для катания уже оценили любители активного отдыха.

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Спортсмены Солнечногорск

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