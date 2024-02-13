Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду по экологии

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, олимпиада продлится до 4 марта. Все участники получат сертификат, грамоту или диплом, а учителя - благодарственные письма.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, школьникам предложат найти решение конкретной экологической проблемы.

«Ребятам предлагается конкретная жизненная ситуация, которая требует экологически обоснованного решения. Причем на выполнение задания дается только одна попытка, что делает происходящее еще более интересным и вызывает у ребенка здоровый азарт. Зарегистрироваться на платформе могут не только дети, но и педагоги, а также родители», - сказал он.

Узнать подробнее об олимпиаде можно по ссылке.

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