Подмосковных школьников пригласили на онлайн-курс по веб-дизайну

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Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, программа включит в себя основы веб-дизайна и изучение графических инструментов Tilda и Figma. Более опытные ученики смогут узнать об адаптивном дизайне.

Обучение будет длиться два месяца. За это время ученики пройдут шесть модулей, включающих практические задания. Авторы самых лучших проектов смогут пройти стажировку в IT-команде МТС.

Подробнее о курсе можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».