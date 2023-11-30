Подмосковных школьников пригласили на конкурс технологий

В конкурсе могут принять участие дети от семи до 17 лет. Как рассказали в Минобразования Подмосковья, проявить свои таланты можно будет в 10 направлениях. Это технологии в финансовой сфере, в образовании, в космосе, транспорт будущего и другие. Участники также смогут посетить онлайн мастер-классы и узнать о новейших разработках и тенденциях. Победители смогут получить предложения по работе или стажировки в инновационных компаниях.

«Организаторы подготовили ценные призы для победителей и участников. Каждый имеет шанс не только проявить свои навыки, но и получить подарки», - добавили в ведомстве.

Подать заявку на конкурс можно до 5 декабря по ссылке.

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