Подмосковных самозанятых пригласили на форум о развитии бизнеса

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Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, на форуме расскажут об особенностях ведения бизнеса, развитии личного бренда, а также антикризисном маркетинге и многом другом. Спикерами станут основатель и президент сети имидж‑лабораторий «Персона» Игорь Стоянов, эксперт по лидерству и личной эффективности Владислава Друтько, руководитель команды внешнего продвижения ВКонтакте Владислав Прохоров и другие.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».