Подмосковных самозанятых пригласили на бесплатные бизнес-тренинги

Обучение для самозанятых организовал центр «Мой бизнес», рассказали в региональном Мининвесте. На занятии «Базовый финансовый учет для бизнеса и налогообложение» участники научатся планировать и рассчитывать проекты, а также прогнозировать риски и управлять ими. Спикером станет управляющий директор блока среднего и малого бизнеса «Промсвязьбанк», эксперт-преподаватель программ MBA и корпоративных программ Финуниверситета Ярослав Филиппов.

На тренинге «Как запустить экономически потенциальный продукт?» самозанятые узнают о создании и реализации идеи, определении стратегии запуска и многом другом. Об этом им расскажет бизнес-тренер, консультант в сфере предпринимательства в современных индустриях Татьяна Николаева.

Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.