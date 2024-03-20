Подмосковных производителей пригласили на сессию по закупкам

Читайте нас в:

«По запросу фермерского сообщества мы проводим очную сессию с новым агрегатором фермерской продукции во второй раз. Важно напомнить, что агрегатор сам покупает продукцию у фермера и централизованно поставляет ее в торговые сети», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Участники сессии смогут получить необходимую информацию, рекомендации, а также задать интересующие вопросы представителям агреатора. Мероприятие пройдет 2 апреля в 10:00 в конференц-зале Дома правительства Московской области.

Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».