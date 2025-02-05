Подмосковных производителей пригласили на международную выставку здравоохранения

На выставке представят медицинское оборудование, инструменты, мебель, реактивы, материалы и препараты. Среди участников - руководители производств, отделов закупок, фармацевты и другие специалисты отрасли.

Представители Московской области могут принять участие и представить продукцию на коллективном стенде региона при поддержке Фонда ВЭД. Фонд финансирует аренду и оформление стенда, регистрационные сборы, поиск партнеров, а также обеспечивает перевод и техническую поддержку переговоров.

Зарегистрироваться на выставку можно до 14 февраля по ссылке. Представитель Фонда поддержки ВЭД Московской области ответит на все интересующие вопросы по телефону 8 (495) 150-39-41 (добавочный 14) или по электронной почте fsn@exportmo.ru.