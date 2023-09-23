Подмосковных производителей пригласили на международную выставку овощей в ноябре
Национальный союз производителей плодов и овощей организует международную выставку-форум Global Fresh Market: Vegetables & Fruits. Она пройдет с 7 по 9 ноября в Москве. Подмосковных производителей пригласили на мероприятие, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
На форуме проведут тематические мастер-классы и семинары от крупных компаний, например, «Росагролизинга», фонда «Сколково», АНО «Роскачество» и других.
«Сейчас это единственная профильная международная выставка федерального масштаба, где акцент делают на демонстрации и продвижении отечественной плодоовощной продукции», - уточнили в министерстве.
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