Подмосковных проектировщиков пригласили на международный профессиональный конкурс
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков пригласило подмосковных специалистов поучаствовать в X Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший проект. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.
«К участию в конкурсе приглашаются отечественные и зарубежные организации и индивидуальные предприниматели вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие подготовку и реализацию проектов, отдельные авторы, а также молодые специалисты, студенты и аспиранты профильных вузов», - уточнили в ведомстве.
Проекты конкурсантов поделят на номинации: лучший проект многоквартирных и односемейных жилых зданий, лучший проект дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры и еще четыре категории, в том числе реставрация, благоустройство и инженерные решения.
Заявки принимают до 20 декабря электронный адрес konkurs@nopriz.ru. Подробности по ссылке.
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