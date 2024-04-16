Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинары об интеллектуальной собственности

Как рассказали в региональном Мининвесте, вебинары проведут Минэкономразвития России, Федеральная служба по интеллектуальной собственности и Федеральный институт промышленной собственности. На первой встрече 19 апреля участники узнают о том, как защитить свою разработку и как получить меры поддержки. Присоединиться можно по ссылке.

Вебинар об эффективной защите своего бренда состоится 23 апреля , на нем расскажут об отличиях товарного знака и логотипа, как пройти регистрацию и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».