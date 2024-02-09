09 февраля 2024, 14:17

Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об открытии ИП

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Бесплатный вебинар для предпринимателей проведут в Подмосковье 14 февраля. Его посвятят открытию своего дела в статусе ИП.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, вебинар организует центр «Мой бизнес». Спикером выступит предприниматель, аттестованный главный бухгалтер-практик Алена Стадник. Она расскажет о нюансах статуса ИП, как правильно принять сотрудника на работе, какую выбрать систему налогообложения и многое другое.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
09 февраля 2024, 14:11
Занятия по профориентации для школьников с ОВЗ прошли в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Единый день профориентации для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья прошел в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске. Учащиеся Берсеневской школы-интерната, лицея № 8 и школы № 4 смогли посетили мастер-классы по поварскому, кондитерскому, пекарскому и сестринскому делу.

Школьники узнали о специальностях и профессиях, которые можно освоить в колледже «Подмосковье», и о порядке поступления. О преимуществах обучения в колледже рассказала победитель национального чемпионата «Абилимпикс», выпускница колледжа «Подмосковье» Анастасия Крутова. Также ребята прошли профориентационное тестирование.

Напомним, 17 февраля в 11:00 во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» пройдет день открытых дверей для учащихся 9-х классов. В программе - знакомство с профессиями и специальностями, встречи с преподавателями и выпускниками, мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Она откроется 1 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Школьники Инвалиды
09 февраля 2024, 14:10
Управленцы из Подмосковья примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России»
Читайте нас в: Google Новости
Суперфинал пятого конкурса управленцев «Лидеры России» пройдет с 22 по 25 февраля в Московском Манеже. В состязании топ-менеджеров из различных компаний со всей страны примут участие 18 представителей Московской области.

В юбилейном сезоне будут соревноваться 302 управленца, которые успешно преодолели все предыдущие испытания. Суперфинал пройдет в формате деловой игры, где участники продемонстрируют свои деловые и личностные качества, а также покажут себя в кризисной ситуации, смоделированной экспертами.

По словам генерального директора АНО «Россия - страна возможностей», ректора Президентской академии Алексея Комиссарова, суперфинал конкурса - это всегда очень интересное и долгожданное событие, ведь в каждом сезоне эксперты придумывают все новые задания, справиться с которыми мечтают все конкурсанты.

«Суперфинал пятого сезона объединит 302 конкурсанта из 63 регионов России и четырех стран мира. Всего за выход в финал состязались 2749 конкурсантов, которых оценивали в общей сложности 111. А всего на участие в пятом сезоне было принято почти 160 тысяч заявок», - рассказал Комиссаров.

Напомним, что конкурс «Лидеры России» проводится на базе президентской платформы «Россия - страна возможностей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес конкурсы
09 февраля 2024, 14:06
Автоинспекторы в Ногинске рассказали первоклассникам о правилах безопасности для пешеходов
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Акция «Прогулка с Госавтоинспекцией» прошла в Центре образования № 17 в Ногинске. Сотрудники ГИБДД рассказали первоклассникам о правилах поведения пешеходов на дороге.

Инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения Госавтоинспекции «Ногинское» Никита База ответил на вопросы детей и рассказал им о знаках, которые могут встречаться на проезжей части.

Также он научил детей, как пользоваться наземными и подземными переходами. На протяжении всего пути детей сопровождал экипаж ДПС.

«Это не только информационное оповещение детей о соблюдении правил дорожного движения, но и на практике показываем, какой переход наиболее безопасен, как правильно действовать на проезжей части», - рассказал инспектор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ГИБДД Школьники Богородский
09 февраля 2024, 14:04
Реставрация центрального купола Успенского собора началась в Троице-Сергиевой Лавре
Дмитрий Зайчиков
Читайте нас в: Google Новости
Реставраторы приступили к обновлению центрального купола Успенского собора в Троице-Сергиевой Лавре. Специалисты очищают от коррозии металлический каркас площадью около 400 квадратных метров. Это уникальная плетеная конструкция на вантах.

После очистки реставраторы покрасят каркас свинцовым суриком. Эти работы проводятся только в теплое время года, при температуре выше 9 градусов. Также обновят крепеж и медные листы конструкции. Затем купол позолотят.

Масштабная реконструкция проводится впервые с XVIII века. Параллельно реставрируют 7-метровый крест. Все работы планируется завершить к 2025 году. После покраски усилят центральную мачту и нижнюю часть каркаса, восстановят утраченные элементы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реставрация Сергиев Посад

Новости по теме