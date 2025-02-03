Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об изменениях в сертификации
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар «Актуальные изменения в вопросах сертификации». Он пройдет 11 февраля при организации центра «Мой бизнес».
Участники онлайн-встречи узнают о нововведениях в сфере сертификации товаров, о плате за внесение сведений о декларациях о соответствии, штрафах и господдержке, рассказали в региональном Мининвесте. Спикером станет руководитель отдела сертификации, метрологии и промышленной безопасности компании «Серконс Академия» Иван Великанов.
Записаться на мероприятие можно по ссылке.
Вебинар проведут в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать больше о планируемых вебинарах и программах обучения можно по ссылке.