Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об изменениях в сертификации

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Участники онлайн-встречи узнают о нововведениях в сфере сертификации товаров, о плате за внесение сведений о декларациях о соответствии, штрафах и господдержке, рассказали в региональном Мининвесте. Спикером станет руководитель отдела сертификации, метрологии и промышленной безопасности компании «Серконс Академия» Иван Великанов.

Записаться на мероприятие можно по ссылке.

Вебинар проведут в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать больше о планируемых вебинарах и программах обучения можно по ссылке.