Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об экспорте в Иран

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Как сообщили в Мининвесте Подмосковья, на вебинаре расскажут об основных макроэкономических показателях, внешнем товарообороте, торговой политике и особенностях экспорта в Иран. Спикерами станут спецпредставитель Совета по развитию внешней торговли Андрей Луганский и директор департамента международного сотрудничества, руководитель проекта RussiaExpo Мария Малышок.

Записаться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».