Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о работе с таможней

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Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева, вебинар проведут по инициативе уполномоченного и адвокатской палаты. На нем предпринимателям расскажут о подготовке документов и сведений для подтверждения таможенной стоимости в ходе дополнительных проверок, а также об обжаловании решений ведомства.

Спикером выступят партнер КА «Сед Лекс», а также старший уполномоченный по особо важным делам отдела административных расследований подмосковной таможни Сергей Мокшанский.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

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