Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о принципах работы бизнеса
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о принципах работы в бизнесе. Он пройдет 18 апреля при организации центра "Мой бизнес".
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, мерпориятие пройдет при организации центра «Мой бизнес».
Зарегистрироваться на встречу можно до 17 апреля.
Участникам расскажут о принципах работы в бизнесе, поиске партнеров, а также о причинах закрытия большого количества компаний в первый год существования. Спикером выступит руководитель digital-агентства White rocket Илья Емельянов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о принципах работы в бизнесе. Он пройдет 18 апреля при организации центра \"Мой бизнес\".