Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку во Вьетнаме

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Выставка объединит пять тысяч экспонентов и 200 тысяч посетителей из более чем 100 стран мира. Тематические разделы выставки будут включать строительство, энергетику, машиностроение, транспорт, IT и образование.

Для участников подготовят деловую программу с бизнес-форумом, международной конференцией, презентацией регионов, а также биржи контактов в формате В2В.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».