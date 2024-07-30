Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку во Вьетнаме
Представителей бизнеса Московской области приглашают на VI международную промышленную выставку Expo Eurasia Vietnam 2025. Она пройдет в июне 2025 года в Хошимине.
Выставка объединит пять тысяч экспонентов и 200 тысяч посетителей из более чем 100 стран мира. Тематические разделы выставки будут включать строительство, энергетику, машиностроение, транспорт, IT и образование.
Для участников подготовят деловую программу с бизнес-форумом, международной конференцией, презентацией регионов, а также биржи контактов в формате В2В.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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