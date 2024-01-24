24 января 2024, 13:52

Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку в Дубай

Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Международная выставка Middle East Energy пройдет в Дубае с 16 по 18 апреля. На нее пригласили предпринимателей из Подмосковья.

Как рассказали в региональном Мининвесте, крупнейшая выставка по энергетике, электротехнике и освещению Middle East Energy впервые состоялась 48 лет назад. В этом году ее основными секторами станут «Умные решения», «Возобновляемая и чистая энергия», «Резервные генераторы и критическая мощность», «Передача и распределение» и «Потребление и управление энергией».

Предприниматели могут принять участие в мероприятии при поддержке Фонда ВЭД. Он возьмет на себя все организационные вопросы и часть расходов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Экспорт Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области Дубай
24 января 2024, 14:42
Новую контейнерную площадку для раздельного сбора отходов установили на улице Горького в Химках
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Площадка для раздельного сбора отходов «Мегабак» открылась на улице Горького в Химках. Новый пункт приема позволит жителям быстро и удобно сдать на переработку различные фракции в одном месте.

«Данная площадка открыта в рамках национального проекта „Экология“ по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Одной из задач проекта является дать жителям возможность централизованно избавиться от крупногабаритного мусора и прочих отходов», - отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

На площадке установили контейнеры для сдачи крупногабаритного мусора: автопокрышек, ненужной мебели и техники, а также новогодних елок. Деревья переработают в щепу, которую будут использовать в качестве удобрений и корма для животных.

Кроме того, в «Мегабаке» появился «Благодарный шкаф», в который можно сдать одежду, обувь, мягкие игрушки и домашний текстиль. Вещи хорошего качества отправят в помощь нуждающимся, а поврежденные - на переработку.

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ЖКХ Химки
24 января 2024, 14:22
Подмосковные больницы получили почти 40 новых санитарных автомобилей в 2023 году
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Почти 40 новых санитарных машин получили подмосковные больницы в 2023 году. Их будут использовать для неотложной и паллиативной службы.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в прошлом году на закупку новых машин направили более 70 миллионов рублей. Всего закупили 22 автомобиля для неотложки и 17 - для паллиативной службы.

«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Поэтому продолжаем оснащать медицинские организации Подмосковья санитарным автотранспортом», - сказала она.

Машины поступили в больницы Химок, Балашихи, Луховиц, Можайска, Мытищ, Орехово-Зуева и других округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы
24 января 2024, 14:13
Новый резидент в ОЭЗ «Кашира» создаст более тысячи рабочих мест
Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области
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Компания «Л-ПАК» построит завод гофрированного картона и упаковочной продукции в особой экономической зоне «Кашира». Объем инвестиций в проект оценивается в 19 миллиардов рублей.

«В конце 2023 года инвестор приступил к строительству первой очереди производственно-складского комплекса площадью 62 тысячи квадратных метров. На первом этапе на предприятии создадут около 500 рабочих мест, далее штат увеличат до 1300 сотрудников», - рассказала заместитель председателя правительства Екатерина Зиновьева.

Запустить первую очередь комплекса планируется в конце 2024 года. Полностью проект реализуют в течение трех лет. «Л-ПАК» также планирует возвести завод по переработке макулатуры, который сможет принимать вторсырье со всего Подмосковья.

«Наша компания выпускает десятки тысяч разных видов гофрокартонных изделий. Наша миссия - создавать надежную и экологичную упаковку для любых нужд с заботой о человеке, обществе и природе. Основное сырье - бумага и картон», - отметил директор по развитию «Л-ПАК» Сергей Романов.

Проект на территории ОЭЗ «Кашира» реализуют при содействии Корпорации развития Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Рабочие места Кашира
24 января 2024, 14:11
Более 100 юных пациентов в Клину получили консультацию у врачей НИКИ детства
Данила Кирьянов
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Врачи НИКИ детства провели выездные консультации в Реутове. Свыше 100 ребят смогли пройти комплексное обследование и ультразвуковую диагностику, а также сдать анализы.

Медики приехали на специализированном автобусе научно-исследовательского клинического института детства. Мобильный комплекс оснащен современным оборудованием: здесь проводят лабораторное исследование мочи и крови маленьких пациентов. Результаты родители получают на руки в течение нескольких минут.

Второй этап обследования - консультация узкопрофильных специалистов. Мобильная бригада состоит из семи высококвалифицированных докторов.

«Я как врач-кардиолог, в первую очередь консультирую новорожденных детей с пороками сердца. Важно вовремя диагностировать отклонения по здоровью у малышей и направить к кардиохирургам. В том числе, еще одна обширная группа обращений связана с нарушениями ритма», - отметила врач-кардиолог отделения выездной и дистанционной форм оказания медицинской помощи НИКИ детства Анастасия Синикина.

Врачи НИКИ детства приезжают в Клин раз в два месяца. В следующий раз они проведут консультации в округе в марте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи

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