Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку продуктов питания
Подмосковных производителей продуктов питания пригласили на международную выставку в Узбекистане. Она пройдет с 8 по 10 апреля в Ташкенте.
Основным направлением выставки UzFood станет производство и переработка продуктов питания, а также технологии хранения и упаковки, методы обеспечения качества и безопасности, рассказали в подмосковном Мининвесте.
Ежегодно на этом мероприятии собираются крупные производители отрасли, а также поставщики, дистрибьюторы и клиенты из разных стран мира. Там также проведут семинары, мастер-классы и консультации с экспертами.
Подмосковные предприятия могут представить свои товары при содействии Фонда поддержки экспорта. Он возьмет на себя организацию, помощь с переговорами, а также траты на аренду и другие.
Зарегистрироваться как участник можно до 26 января по ссылке.