Подмосковных предпринимателей пригласили на конкурс «Экспортер года»

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, конкурс проводят среди крупных предприятий, а также компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые достигли хороших результатов в экспорте товаров и услуг.

Победителей определят в два этапа. Первый пройдет с августа по сентябрь в каждом федеральном округе. Занявшие первые места компании поборются за звание лучших на всероссийском уровне. Награждение проведут в октябре на форуме «Сделано в России».

Лучших выберут в 20 номинациях. Подать заявку на участие можно по ссылке.

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