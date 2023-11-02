Подмосковных предпринимателей пригласили на грантовый конкурс по внедрению ИИ
Подмосковных предпринимателей пригласили на федеральный конкурс «Внедрение — Искусственный интеллект» от Фонда содействия инновациям. Прием заявок на него продлится до 20 ноября.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, небольшие компании, которые планируют внедрить собственные решения в области искусственного интеллекта, смогут получить грант. Конкурс направлен на поддержку малые предприятий, которые имеют хорошую репутацию и опыт продаж.
«Разработка решений с использованием технологий искусственного интеллекта - это перспективное и интересное направление. Например, только в сфере госуправления в нашем регионе действует около 20 ИИ-проектов, еще несколько запустим до конца года», - сказала она.
Максимальный размер гранта составит 50 миллионов рублей. Их можно будет потратить на закупку новой техники, зарплату сотрудников и другие цели.
Узнать подробнее об условиях конкурса и подать заявку на участие можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».