Подмосковных предпринимателей пригласили на грантовый конкурс по внедрению ИИ

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Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, небольшие компании, которые планируют внедрить собственные решения в области искусственного интеллекта, смогут получить грант. Конкурс направлен на поддержку малые предприятий, которые имеют хорошую репутацию и опыт продаж.

«Разработка решений с использованием технологий искусственного интеллекта - это перспективное и интересное направление. Например, только в сфере госуправления в нашем регионе действует около 20 ИИ-проектов, еще несколько запустим до конца года», - сказала она.

Максимальный размер гранта составит 50 миллионов рублей. Их можно будет потратить на закупку новой техники, зарплату сотрудников и другие цели.

Узнать подробнее об условиях конкурса и подать заявку на участие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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