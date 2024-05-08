Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-тренинги

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, тренинг «Системный подход и мышление предпринимателя» пройдет с 10:00 до 13:00. На нем участникам расскажут об определении главной задачи в бизнесе и достижении стабильности, а также о стратегическом планировании и многом другом.

Тренинг о маркетинге состоится с 14:00 до 17:00. На нем расскажут о том, как увеличить количество заявок и узнаваемость при небольших затратах.

Спикером мероприятия станет магистр бизнес-психологии НИУ ВШЭ, трекер и консультант B2B-бизнесов Татьяна Николаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии нового логистического хаба между Московской областью, Казахстаном и Китаем.

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