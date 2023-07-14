Подмосковных подростков пригласили на тематическую смену в «Орленок»

К участию приглашают подростков от 14 до 16 лет, имеющих достижения в конкурсах и олимпиадах гражданско-патриотической направленности.

«Ребят ждет насыщенная образовательная программа, которая включает в себя пять направлений военных специальностей: „военный медик“, „военный связист“, „войска специального назначения“, „военный журналист“, „военный инженер“», - заявила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Смена продлится 21 день. За это время ребята освоят основы строевой подготовки, первой медицинской помощи, научатся управлять беспилотными летательными аппаратами и пройдут огневую подготовку. Прием документов на конкурс продлится до 17 июля. С подробной информацией можно ознакомиться в положении.

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Подростков из Подмосковья приглашают на конкурс, победители которого смогут отправиться в «Орленок» на тематическую смену «Авангард - моя траектория». Бесплатные путевки получат 100 ребят, сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций.