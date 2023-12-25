Подмосковных композиторов и авторов детских песен пригласили на международный «Шаинский фест»

Внештатные инспекторы ГУСТ помогают следить за чистотой и порядком во дворах Подмосковья. Волонтеры направляют недочеты в работу специалистам ответственных организаций через платформу СКПДИ.

За год внештатные инспекторы выявили почти восемь тысяч нарушений, 97% из которых уже устранили.

«С начала года к команде присоединилось 12 внештатных сотрудников, а их общая численность - 289 человек. „Дружбу с чистотой“ все начали по разным причинам: кому-то важен порядок в родном городском округе, кто-то своим примером желает подать его другим», - отметила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Активнее всего волонтеры работали в Богородском округе, Пушкино, Подольске, Серпухове и Балашихе.

«Мы ценим вклад и желание внештатных сотрудников развивать „культуру чистоты“ в Московской области, поэтому совсем недавно, в ноябре, вручили благодарности самым активным из них - это 18 человек из пяти муниципалитетов», - заключила Аипова.

Чтобы присоединиться к команде инспекторов, необходимо предоставить документы в территориальный отдел, после чего пройти обучение и собеседование Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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