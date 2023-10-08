Подмосковных коммунальщиков перевели в режим повышенной готовности в выходные
Осадки и понижение температуры и давления не отразились на работе систем жизнеобеспечения в Московской области. Однако на выходные коммунальщиков региона перевели в режим повышенной готовности, сообщили в министерстве ЖКХ Подмосковья.
«На фоне понижения температуры, давления, а также выпавших осадков, подведомственное Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области ГКУ МО „МОС АВС“ выполняла свои задачи в режиме повышенной готовности. Было организовано круглосуточное дежурство оперативных и рабочих групп», - уточнили в ведомстве.
Специалисты организации проверили работу мобильных блочно-модульных котельных в Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и Чехове. Также они проследили за завозом оборудования строящейся котельной на территории ЗОМЗ в Сергиевом Посаде и экологической обстановкой на рекультивируемом бывшем полигоне ТКО «Ядрово».
Бригада «МОС АВС» выезжала в Электросталь для ремонта оборудования из-за утечки в тепловой камере.
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