Подмосковных фермеров пригласили на семинар об обязательной маркировке продукции

Семинар проведут сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья и оператора «Честный знак». На нем расскажут об изменениях, которые вступят в силу 1 сентября.

На встречу пригласили фермерские хозяйства и сельхозпредприятия, зарегистрированные в Подмосковье. Им расскажут о том, как подготовиться к обязательной маркировке, о требованиях, сроках внедрения и мерах ответственности за несоблюдение правил.

«Через специальный штриховой код DataMatrix потребитель может узнать о продукции все с момента производства до прилавка и реализации. Все, что для этого потребуется, - это войти в мобильное приложение „Честный знак“ и навести камеру на специальный код», - добавили в министерстве.

Подать заявку на семинар можно по ссылке.

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