18 ноября 2024, 17:56

Подмосковных фермеров пригласили на межрегиональный форум

Александра Степанова
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Подмосковных фермеров пригласили на межрегиональный форум «Дни ретейла в Беломорье». Он пройдет в Архангельске с 21 по 23 ноября.

Форум организует Минпромторг России вместе с правительством Архангельской области и Российской ассоциацией экспертов рынка ретейла, рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

В мероприятии будут участвовать предприниматели, а также представитель органов власти, иностранные компании, торговые представители и производители.

В рамках форума проведут свыше 25 сессий, где обсудят маркетинговые инструменты, а также привлечение и удержание покупателей, продвижение продуктов и многое другое.

Ознакомиться с программой моно по ссылке.

Сельское хозяйство
18 ноября 2024, 18:34
Делегация Узбекистана посетила медцентр Рошаля для обмена опытом
Пресс-служба Минздрава МО
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Детский клинический центр имени Рошаля принял делегацию из Узбекистана. В ходе визита подмосковные специалисты поделились опытом в строительстве новой детской больницы.

В состав делегации вошли заместитель хокима Ферганской области по молодежной политике Шерзода Полвонов, советник по цифровизации Алишер Рахимов, начальник Управления здравоохранения Бобур Примкулов и другие представители региона.

На встрече представители узбекской делегации познакомились с работой детского центра. Специалисты поделились опытом создания многопрофильного стационара, обсудили организацию медицинского процесса, использование современных технологий в лечении детей, алгоритмы работы центра критических состояний, а также другие важнейшие аспекты строительства детских лечебных учреждений.

«Такие контакты являются весьма важными для всех сторон, так как обмен опытом и компетенциями способствует развитию и укреплению профессиональных связей», - указала главный врач медцентра имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Основной целью визита стало знакомство с передовыми технологиями в области планирования и строительства многопрофильных детских больниц. Начальник Управления здравоохранения Ферганской области Бобур Примкулов отметил, что делегация высоко оценила теплый прием и работу центра. Он подчеркнул, что операционные и палаты впечатляют, а отдельные боксы в приемном покое позволяют детям находиться в комфортных условиях, не ожидая в очереди и получая первую помощь.

Руководство центра выразило готовность к сотрудничеству и поддержке в реализации проектов, которые помогут в дальнейшем развитии детского здравоохранения.

Здравоохранение Строительство Медицина
18 ноября 2024, 18:31
Скульптуру Жар-птицы установят в поселке Мишеронский в следующем году
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В следующем году поселок Мишеронский отметит 190-летие. Глава округа Николай Прилуцкий сообщил, что по итогам обсуждений с жителями, включая историков-энтузиастов, было принято решение обновить стелу на въезде в поселок.

Сейчас на въезде установлен деревянный медведь. На смену ему придет новая скульптура Жар-птицы, символизирующая возрождение и мастерство. Когда-то Мишеронский стекольный завод украшала мозаика «Сказка о стекле», изображающая юношу с пойманной в кувшин Жар-птицей, что олицетворяет высшее мастерство стеклодувов.

Эскиз новой скульптуры уже разработан. Она будет выполнена из кованого металла, а работа над ней займет у кузнеца около трех месяцев. Для украшения скульптуры будут использованы разноцветные стеклянные камни, оставшиеся после разборки стекловаренных печей. Кроме того, при установке предусмотрена архитектурная подсветка, которая позволит сказочной птице выглядеть особенно эффектно в вечернее время.

Жители и гости Мишеронского смогут увидеть обновленную стелу и новую скульптуру уже к юбилею поселка, что станет не только данью уважения к истории, но и символом нового этапа в жизни поселка.

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Шатура
18 ноября 2024, 18:05
Акция ко Всемирному дню памяти жертв ДТП прошла в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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В третье воскресенье ноября по всему миру отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этом году сотрудники госавтоинспекции городского округа Красногорск провели тематическую акцию под названием «Сохрани жизнь! Соблюдай правила дорожного движения!», приуроченную к этой важной дате.

На одной из оживленных улиц Красногорска автоинспекторы вручали водителям тематические листовки, призывая почтить память погибших участников дорожного движения. В ходе акции особое внимание уделялось необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и культуры поведения на дорогах.

Сотрудники госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения о том, что сохранение жизни и здоровья людей на дорогах возможно только при условии неукоснительного соблюдения всех норм и правил безопасности. Они подчеркнули, что в этой работе рассчитывают на поддержку всех, кому небезразлична ситуация на российских дорогах.

Акция вызвала положительный отклик у жителей Красногорска, многие из которых выразили готовность поддержать инициативу и следовать правилам ради безопасности на дорогах.

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Красногорск ГИБДД Общественные акции
18 ноября 2024, 18:01
Свыше 5 тысяч породистых собак показали на выставке в Красногорске
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Выставка собак «Евразия» прошла в Красногорске на минувших выходных. В ней участвовали подмосковные ветеринары, которые оценивали состояние животных и допускали их на мероприятие.

Всего сотрудники подмосковной Госветслужбы осмотрели и допустили к участию свыше пяти тысяч питомцев.

На выставке специалисты рассказывали любителям хвостатых и кинологам о действующем законодательстве в сфере ветеринарии, а также об ответственном отношении к животным, вакцинации и работе государственных ветклиник.

За два дня сотрудники ведомства проконсультировали свыше 200 человек. Чаще всего гости интересовались регистрацией собак. С сентября этого года процедура стала обязательной.

В Минсельхозпроде добавили, что задать интересующие вопросы жители также могут в кол-центре по номеру7(495)668-01-25.

Животные

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